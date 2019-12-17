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أمن القاهرة يعيد طفل صغير بعد العثور عليه بمنطقة قصر النيل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:21 م
أمن القاهرة يعيد طفل صغير بعد العثور عليه بمنطقة قصر النيل الطفل أثناء تسليمه لوالده
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى إعادة طفل صغير عثر عليه بمنطقة قصر النيل.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من "محمد. ح" ،  43 سنة، مدير العلاقات العامة بشركة،  بعثوره علي طفل صغير ويحتاج للمساعدة للتوصل لأهليته، فقام باصطحابه للقسم  حيث قام ضابط حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية له، لحين التوصل لأسرته.
 
بمناقشة الطفل عن بياناته أفاد بأنه يدعي "حسين جابر" ،  و يبلغ 10 سنوات، و بالتحري عن أسرة الطفل بالأماكن المحيطة تم التوصل لوالد الطفل ويدعي "جابر. ا" ، 66 سنة،  لا يعمل ومقيم مركز أوسيم الجيزة، وتم تسليمه له، وأفاد أن الطفل غادر المنزل دون علمه، كما تعهد بحسن رعايته .
 
ووجه والد الطفل الشكر لأجهزة الأمن، وضباط القسم الذين أعادوا له نجله وحسن تعاملهم مع الطفل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مباحث القاهرة

اعادة طفل

قصر النيل

مغادرة طفل

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