أمريكا: "ليس هذا الوقت المناسب لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن كوريا الشمالية"

رويترز

قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ألا يدرس "رفع سابق لأوانه للعقوبات" عن كوريا الشمالية، في الوقت الذي "تهدد فيه باستفزاز متصاعد برفضها عقد اجتماع لبحث نزع السلاح النووي".