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أمريكا: "ليس هذا الوقت المناسب لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن كوريا الشمالية"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:17 ص
أمريكا: "ليس هذا الوقت المناسب لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن كوريا الشمالية" الزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون
رويترز

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قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ألا يدرس "رفع سابق لأوانه للعقوبات" عن كوريا الشمالية، في الوقت الذي "تهدد فيه باستفزاز متصاعد برفضها عقد اجتماع لبحث نزع السلاح النووي".

وعرضت الصين وروسيا أمس الاثنين أن يرفع مجلس الأمن حظرا مفروضا على صادرات كوريا الشمالية من التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات وفقا لمسودة قرار أطلعت رويترز عليه في خطوة قال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إنها تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج. 

 


كوريا الشمالية

عقوبات

سلاح نووى

بيونج يانج

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