أمريكا: "ليس هذا الوقت المناسب لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن كوريا الشمالية"

قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ألا يدرس "رفع سابق لأوانه للعقوبات" عن كوريا الشمالية، في الوقت الذي "تهدد فيه باستفزاز متصاعد برفضها عقد اجتماع لبحث نزع السلاح النووي".
وعرضت الصين وروسيا أمس الاثنين أن يرفع مجلس الأمن حظرا مفروضا على صادرات كوريا الشمالية من التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات وفقا لمسودة قرار أطلعت رويترز عليه في خطوة قال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إنها تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج.
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