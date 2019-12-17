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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:59 ص
خالد صلاح
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أمريكا ترفع حظر التجول عن قواتها المتمركزة فى كوريا الجنوبية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:25 ص
أمريكا ترفع حظر التجول عن قواتها المتمركزة فى كوريا الجنوبية القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية مع الرئيس ترامب
أ ش أ

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أعلنت القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء رفع حظر التجول عن جميع قواتها على الفور.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أدمز القول "بعد مراجعة بيانات الحظر والتشاور مع قادة القوات الأمريكية، قررنا أن يدخل قرار رفع الحظر حيز التنفيذ بدءا من اليوم 17 ديسمبر".
وأفادت القوات الأمريكية بأنه أثناء قيام أدمز بإخطار القادة بقراره، دعا الجنود إلى "الاستمرار في الحفاظ على النظام والانضباط بغض النظر عن التوقيت والمكان.
وقد تم فرض حظر التجول على القوات الأمريكية من الساعة الواحدة حتى الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي في كوريا الجنوبية) منذ عام 2011، إثر تزايد الاحتجاجات العامة حيال مزاعم متعلقة بانتهاكات جنسية وغيرها من الجرائم ارتكبتها القوات الأمريكية في البلاد.
يُشار إلى أن تقييم فترة تعليق الحظر المؤقت التي استمرت 180 يوما، ركز على سلوكيات الجنود والروح المعنوية والقدرة على "الالتزام والانضباط في جميع الأوقات وتحت كل الظروف".
وقد أعلنت القوات الأمريكية أن التقييم دفع "القادة على جميع مستويات سلسلة القيادة" إلى التوصية بإنهاء الحظر.


كوريا الجنوبية

القوات الأمريكية

القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

حظر التجول

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