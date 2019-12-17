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أمراض تكشف عنها الموجات فوق الصوتية للجنين وقت الحمل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:30 م
أمراض تكشف عنها الموجات فوق الصوتية للجنين وقت الحمل الموجات الصوتيه للجنين
كتبت هند عادل

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الموجات فوق الصوتية هي وسيلة غير مؤلمة لإظهار الجنين في الرحم، يستخدم هذا النوع من الاختبار كنوع من نظام الكشف بالسونار لإنشاء صورة متحركة بالأبيض والأسود على شاشة فيديو.


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ووفقا لموقع " drugs" تعد الموجات فوق الصوتية للجنين مفيدة في تحديد تاريخ استحقاق الحمل وتقييم صحة الطفل وموضعه، يمكن أن تظهر بعض العيوب الخلقية وليس كلها على سبيل المثال، يمكن أن تظهر بعض حالات الشفة المشقوقة، على الرغم من أن بعض النتائج على الموجات فوق الصوتية تستخدم في اختبارات الكشف عن متلازمة داون ، فإنها لا يمكنها في حد ذاتها تشخيص متلازمة داون، كما أنه مفيد لتشخيص التوائم ويمكن أن يُظهر أحيانًا جنس الطفل.

كيف يمكن الاستعداد للاختبار؟

في وقت مبكر من الحمل ، قد يُطلب من المراة الحامل  شرب عدة أكواب من الماء قبل ساعة من الموجات فوق الصوتية حتى يمكن رؤية الرحم بشكل أكثر وضوحًا فالمثانة الكاملة تحرك الأمعاء بعيدًا.

 ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟

 

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يقوم الفني أو الطبيب أولاً بوضع بعض الهلام الصافي على بطن المرأة الحامل لمساعدة مستشعر الموجات فوق الصوتية على الانزلاق بسهولة ، المستشعر يشبه الميكروفون عندما يكون المستشعر في مكانه، تظهر صورة على شاشة الكمبيوتر ، ويقوم الفني أو الطبيب بنقل المستشعر للأمام والخلف على بطن المرأة الحامل  لرؤية الجنين من عدة وجهات نظر مختلفة، بناءً على عمر الجنين ، يمكن رؤية نبضات القلب وحركة الذراعين والساقين والعديد من الأعضاء الداخلية.

ما هي المخاطر من الاختبار؟

لا توجد أي مخاطر على الأم أو الجنين من الموجات فوق الصوتية.

 

 


الموجات فوق الصوتيه

اشعه السونار

الحمل

الجنين

العيوب الخلقيه

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