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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:30 ص
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أعراض الحمى عند الأطفال

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:00 ص
أعراض الحمى عند الأطفال الحمى عند الأطفال
كتبت هند عادل

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الحمى هي زيادة في درجة حرارة جسم الطفل عن المعدل الطبيعى هي37 درجة مئوية وهى حاله يمكن خطيرة للغاية خاصة عند الأطفال الصغار، الحمى تسببها عادة العدوى الفيروسية او علامة على الإصابة بمشكلة صحية أخر ويجب الاهتمام بها والسبب ورائها لتحديد نوع العلاج.

 

ووفقا لموقع " healthline" هناك علامات واعراض تؤكد إصابة الطفل بالحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدلات الطبيعية .

 

اعراض الاصابة بالحمى

 

psihosomaticheskie-prichiny-povyshennoj-temperatury-u-detej-i-vzroslyh

 

قشعريرة أو تعرق أو ارتعاش، طفح جلدي، قيء وغثيان، عدم الشعور بالجوع أو العطش، صداع أو آلام في الجسم.

 

كيف يتم تشخيص الحمى عند الأطفال؟
 

سوف يسأل الطبيب عن  متى بدأت الحمى عند الطفل  ومدى ارتفاعها بالإضافة إلى  الأعراض الأخرى بحثًا عن علامات العدوى الفيروسية،  سيقوم الطبيب بفحص رقبة الطفل للبحث  عن الكتل ويستمع إلى قلبه أو رئتيه، يجب اخبار الطبيب إذا كان الطفل يعانى من أي حالات طبية ، مثل مرض السكري، وقد يحتاج الأمر إلى اختبارات دم أو بول للتحقق من الإصابة.

 

كيف يتم علاج الحمى؟
 

يعتمد العلاج على ما يسبب الحمى للطفل،  قد تختفي الحمى من تلقاء نفسها دون علاج إذا استمرت الحمى ، فقد يساعد ما يلي في خفض الحمى:

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، مثل الإيبوبروفين ، تساعد في تقليل التورم والألم والحمى، يجب عدم اعطاء الأسبرين للأطفال دون سن 18 عامًا، قد يصاب الطفل  بمتلازمة راي إذا تناول الأسبرين. متلازمة راي يمكن أن تسبب تلفا في الدماغ والكبد تهدد الحياة.

 

طرق التعامل مع الطفل عند الاصابة بالحمى

 

sintomas-de-la-escarlatina

 

يجب اعطاء الطفل المزيد من السوائل لآن الحمى تزيد من خطر تعرضه للجفاف، فيجب مساعدة الطفل على شرب ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب من السوائل الصافية يوميًا على الأقل.

لبس الطفل ملابس خفيفة،  قد تكون الرعشات علامة على ارتفاع حرارة الطفل وإصابته بالحمى لا تضع أغطية أو ملابس إضافية عليه قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارته أكثر.

يجب اعطاء الطفل حمامًا بماء بارد أو فاتر ولكن قد لا تنخفض حمى الطفل  فورًا بعد الاستحمام يجب الانتظار  30 دقيقة وتحقق من درجة حرارته مرة أخرى.

 

 


الحمى

اعراض الحمى

اعراض الحمى عند الاطفال

علاج الحمى عند الاطفال

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