أردوغان يتجسس على شعبه..القصر الرئاسى يراقب المكالمات ومنصات التواصل الاجتماعى

كتب أحمد عرفة

نقل موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن النائب بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، يوكسل منصور كيلينتش، تأكيده أن منظمة الاستخبارات الوطنية التركية تحولت إلى فناء خلفى للسلطة الحاكمة، وأصبحت تتجسس على مكالمات رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو، بأمر من القصر الرئاسى.

النائب بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، قال إن وزارة الاتصالات التركية أصبحت تابعة للقصر الرئاسى، وباتت تراقب عناوين الصحف عبر مجموعات الواتس آب وتتابع مجريات الأمور على منصات التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر، وتفتح على أساسها تحقيقات بحق بعض الأشخاص.

النائب بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، لفت إلى أن حصة الميزانية المخصصة لمؤسسات الأمن والدفاع لعام 2020 ارتفعت لتصل إلى 141 مليار ليرة، وبلغ عدد العاملين بتلك المؤسسات مليون موظف.