أردوغان الديكتاتور.. الشرطة التركية تعتقل 10 أطباء بتهمة الانتماء لجماعة جولن

كتب أحمد عرفة

أكد موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، أن الشرطة التركية شنت حملة اعتقالات، بحق 18 عاملًا بوزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها، بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، أن مكتب رئيس النائب العام فى العاصمة التركية أنقرة، أكد صدور قرار باعتقال 18 مواطنا مشتبه فى انتمائهم لحركة الخدمة التى يتزعمها الداعية الإسلامى المقيم بالولايات المتحدة، فتح الله جولن، من بينهم 10 أطباء بوزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها.

وأوضح موقع تركيا الآن، أن قوات مديرية أمن أنقرة تحركت بناء على تعليمات من مكتب المدعى العام، واعتقلت 10 من المشتبه بهم فى 5 مدن تركية، حيث تستمر أعمال قوات الأمن للقبض على المشتبه بهم الآخرين.

واستطرد الموقع التابع للمعارضة التركية: صدر قرار بإلقاء القبض على 260 شخصًا بتهمة استخدام تطبيق التراسل بايلوك، وتم اعتقال 171 شخص من المشتبه بهم فى عمليات نفذتها قوات الأمن فى أوقات متزامنة.