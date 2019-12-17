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أخبار× 24 ساعة..الصحة: افتتاح أول 6 مراكز لتصنيع مشتقات البلازما قريبا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:00 ص
أخبار× 24 ساعة..الصحة: افتتاح أول 6 مراكز لتصنيع مشتقات البلازما قريبا وزارة الصحة- أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

وزارة الصحة

اخبار التعليم

مشتقات البلازما

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