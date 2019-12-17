أحمد فاروق رئيسا لقسم الجيزة ومجدى لاوسيم فى تنقلات أمن الجيزة

اعتمد اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات الداخلية للضباط بين الأقسام الشرطية.

وشملت الحركة نقل الرائد مصطفى كمال من منصب رئيس مباحث قسم الجيزة، إلى منصب وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، وتولى الرائد عمرو فاروق ضابط قسم العجوزة، منصب رئيس مباحث قسم الجيزة.

كما شملت الحركة نقل الرائد محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى منصب رئيس مباحث مركز أبو النمرس، وتولى الرائد محمد مجدى معاون مباحث قسم الدقى، منصب رئيس مباحث أوسيم.

وتولى المقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز أوسيم، منصب وكيل فرقة مباحث أكتوبر، كما تولى الرائد أحمد صبرى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، منصب وكيل فرقة قسم الهرم.