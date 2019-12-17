أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

شرم الشيخ- محمد الجالى

لم يترك الرئيس عبد الفتاح السيسى ملفاً داخلياً أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها- قدر الإمكان- خلال فعاليات منتدي شباب العالم ، الذى يختتم نسخته الثالثة اليوم، الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ.

وتحدث الرئيس عن مختلف التحديات التى تواجه مصر والمنطقة والعالم، واستحوذت مداخلاته وكلماته إجابته على اهتمام مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية..

ونرصد فى هذا الإطار أبرز تصريحات الرئيس السيسى، بمنتدي شباب العالم..

فيما يتعلق بالقضايا الداخلية..

- ليس لدينا تحديات ممكن أن تعرقل الدولة المصرية الا الاستقرار

- مصر تبذل جهدا كبيرا جداً فى ملف التحول الرقمى ودعم التشغيل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على البيئة.

-أقترح بأن يكون فى مدينة العلمين الجديدة منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى والعلوم ويمكن وضع ذلك تحت الدراسة .

- أدعو إلى تأهيل وتجهيز الشباب لاستقبال التقدم العلمى والتكنولوجى.

- سنفتتح جيلاً جديداً من الجامعات خلال العام الدراسى القادم فيها كل العلوم الحديثة.

- استطعنا من خلال الاعتماد على المكينة وبناء قواعد البيانات فى مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية تصويب الدعم المقدم إلى المواطنين.

- مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من حالة عدم الاستقرار لأن الجيش المصري ذو توجهات وطنية وليس دينية أو حزبية.

- هناك فرصة جديدة للقضاء على الفساد من خلال الذكاء الاصطناعى.

-دائما يد القدر لها إجراءات لا يمكن التنبؤ بها.. للطاقة البشرية وقدراتها حدود أمام إرادة الله.

- مصر لا تطلق اسم "لاجئين" على من يعيشون على أرضها ولكن تطلق عليهم لقب "ضيوف".

- الشريحة العمرية المختارة فى المناصب الحكومية خلال الثلاث سنوات الماضية تعكس اعطاء الفرصة لشبابنا سواء فى المحافظات أوالوزارات ونحن نتحرك فى هذا الأمر بشكل جيد.

وجاءت تصريحات الرئيس فيما يتعلق بالأوضاع في العالم العربي، ومكافحة الإرهاب مباشرة أيضاً..

- ليبيا تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر ولم تتدخل الدولة المصرية بشكل مباشر للحفاظ على العلاقة والأخوة مع الشعب الليبي.

-استعادة الدولة الوطنية مكانتها مرة أخرى بسرعة الحل لمواجهة التحديات.

-استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة نتيجة وجود دول أخرى ترغب في تنفيذ أجندتها.

- الخلل الاستراتيجي الذي حدث فى المنطقة ستدفع دول المنطقة ثمنه.

- مواقع التواصل الاجتماعى تسخدمها أجهزة مخابرات لإيذاء الدول التى تخرج عن الصف.

- العلماء عقول باهرة رائعة تعمل بالتكنولوجيا وتعمل بالعلم.. والسياسيون يستخدمونها لصالح الأمن القومى ولصالحهم.

- يجب أن يكون هناك موقف حازم تجاه الدول التى تدعم الإرهاب.

- ظاهرة الإرهاب أداة استخدمت عبر سنوات طويلة لتحقيق أهداف سياسية.

- يجب عدم ترك دول الساحل والصحراء فى أفريقيا وحدها لمواجهة الإرهاب بقدرات اقتصادية وأمنية لا تستطيع المواجهة.

- الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها فى الإنسان وتقدمه.. والجريمة المنظمة تدخل تحت ساتر الإرهاب.

- ظاهرة الإرهاب أداة استخدمت عبر سنوات طويلة لتحقيق أهداف سياسية.

- الإرهاب أصبح غطاء لكثير من الأهداف للدول التى ترغب فى تحقيقها.

- تطور الأمر في لبنان إلى أكثر من ذلك يفاقم أزمة المهاجرين من سوريا إلى لبنان وستصل إلى نزوح لبناني على دول أخرى.

-بعد مرور 16 عاما لازالت تعانى العراق وسوريا من جماعات داعش بعد أن كانت قدرات العراق الاقتصادية ضخمة.. وكان من الممكن حل المشكلة من خلال حوار منضبط منظم.

- موقفنا ثابت لم يتغير بشأن حل الدولتين والاستيطان والمشكلة الفلسطينية.. والثوابت المصرية واضحة لا تتغير.

- العلاقات مع الأردن طيبة جداً جداً فى التنسيق السياسى والاقتصادى.

- السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية".

وفيما يتعلق بالشأن الخارجي..

- أحذر من خطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الحديثة، وتأثير ذلك على بعض الدول.. هذا الاستخدام السلبي لصالح أجهزة مخابرات لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف.. أنا بقول كلام مهم جدًا وخطير ومفيش مسؤول يقدر يقوله، لكن أنا بعتبر إن إنسانيتي أكبر من وظيفتى.

- نظام الأمم المتحدة منذ 70 عاما ولذلك نحتاج لتطويرها فى مواجهة التحديات.. والقوانين والقواعد والأدبيات التى تتعامل بها المنظمةفى التوقيت الحالى ليست عصرية.

- هناك فرق بين القيم والمثل وبين المصالح والسياسات.. وعندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجارالصغيرة.

- مصر تستضيف 6 ملايين شخص على أرضها وبالرغم من ذلك لم تسمح بخروج مركب واحد للهجرة غير الشرعية خلال السنوات السابق.

- القوانين تفرض لخدمة الأمن القومى للمتقدم والمتطور والعظيم.. الضعيف يخلى باله.. والمتأخر يخلى باله.. لأنه لو مخدش باله ممكن يضيع

- موقف مصر من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبيى تم اعلانه من خلال بيان رسمى صدر عن وزارةالخارجية

متفائلون بأن العلاقات بين مصر وبريطانيا تلقى دفعة كبيرة خلال المرحلة المقبلة فى مجالات متعددة

-إذا كنا سنتكسب على جماجم الأمم ودماء الشعوب وخراب البلاد فلا اعتقد أن هذا له قيمة أو نقبل به.

- مسألة سد النهضة لم تكن لتصل لما وصلت إليه الآن إلا من خلال اتفاق إذا كانت الأمور مستقرة فى 2011.

-ليبيا والسودان أمن قومى ولن نسمح لأحد أن يسيطر عليهما فهما أمن قومى مباشر.

- مصر معنية فى أفريقيا حو إطفاء الأزمات وحل المشاكل وهو خط تتبناه السياسة المصرية تجاه اشقائها فى افريقيا والمنطقة العربية.

رسائل الرئيس للإعلام..

- الدول عاوزة شقى وحرمان وجهد واخلاص من اهلها والقائمين عليها بما فيهم الإعلام

- أنتم مقاتلون مع مصر من أجل مصر مش معايا، قاتلوا مع مصر من أجل مصر لتتقدم وتنمو

- نسير بشكل جيد فى ظل قدراتنا المتاحة.. نجرى ونتحرك.. والنتائج أفضل بكثير من الأول