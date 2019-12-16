9 معلومات عن الماكينات الجديدة المتعاقد عليها لتأمين مسير القطارات

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع في 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن الماكينات التي تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد لأول مرة لفحص خطوط السكة الحديد وتأمين مسير القطارات ومواصفات ومميزة هذه الماكينات وموعدها وصولها مصر.

1ـ الماكينات المتعاقد عليها بغرض فحص خطوط السكة والقضبان على مستوى الجمهورية.

2ـ الماكينات الجديدة تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كل مكونات خطوط السكة الحديد.

3ـ تستهدف القيام بإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات وتحليل كل البيانات الناتجة عن هذا الفحص.

4ـ الماكينات ستقوم بتحديد العيوب بالقضبان الحديدية خلال فحصها.

5ـ ستقوم بوضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات التجديدات للقضبان الحديدية.

6ـ الماكينات تستهدف تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة الركاب.

7ـ من المخطط الماكينات الجديدة خلال النصف الثاني من 2020.

8ـ ستصنع وتوردها إحدى الشركات النمساوية.

9ـ قيمتها الماكينات الـ 4 تبلغ 8.5 مليون يورو.