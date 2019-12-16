12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

شرم الشيخ محمد الجالى

يشهد اليوم الاثنين، استمرار فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى يشارك فيه آلاف الشباب من مختلف دول العالم.

وتتشهد فعاليات المنتدى اليوم، الجلسات الآتية:

1 ـ جلسة "االذكاء الاصطناعى والبشر، من المتحكم؟".

2 ـ جلسة عن "آفاق التنمية المستدامة فى إفريقيا ..فرص وتحديات".

3 ـ جلسة عن "مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى".

4 ـ جلسة "تنمية رأس المال البشرى..الفرص والتحديات".

5 ـ جلسة عن "المرأة والحق فى التنمية".

6 ـ جلسة عن "التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية".

7 ـ جلسة عن "BLOCK CHALN" تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة.

8 ـ جلسة عن "دور الفنون فى التعامل مع قضايا الإنسانية".

9 ـ جلسة عن "كيف تبقى آمنا فى العالم الرقمى؟".

10 ـ جلسة عن "التعاون فى قطاع الطاقة بين دول المتوسط".

11 ـ جلسة عن "دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك".

12 ـ كما يشهد اليوم الاثنين، نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الأول السبت، النسخة الثالثة من المنتدى، وشهد الحفل الافتتاحى إطلاق أغنية "الحضارة يعنى مصر" التى تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتي تم التركيز عليها منذ العام الماضى 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى في نسخته الثالثة 2019.