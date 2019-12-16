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وكيل تضامن الغربية تتفقد مؤسسة الأحداث بالمحلة وتوجه بتأهيل الأطفال نفسيا وسلوكيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:58 م
وكيل تضامن الغربية تتفقد مؤسسة الأحداث بالمحلة وتوجه بتأهيل الأطفال نفسيا وسلوكيا جانب من الزيارة
الغربية - مصطفى عادل

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أجرت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، زيارة مفاجئة لدار رعاية البنين مؤسسة أحداث المحبة بالمحلة، للوقوف على ما يتم بداخلها وطريقة تعامل العاملين بها مع الأطفال.

وتفقدت وكيل الوزارة، أماكن الإقامة والمعيشة الخاصة بالأطفال ومخازن التغذية والملابس والمطابخ الخاصة بإعداد الطعام، ووجهت ووكيل الوزارة مدير مؤسسة الأحداث بإعادة تأهيل الأطفال نفسيا وسلوكيا على أحدث نظم العلم لهذه الفئة وكذلك تعليمهم مهن لمن ليسوا فى التعليم.

وتفقدت وكيل الوزارة الأقسام الصناعية والمكتبة الخاصة للمذاكرة للأبناء ومشاركتهم ما كانوا يقومون به من أعمال، مؤكدة أن هؤلاء الأبناء مسئولية أمام أعينهم ويجب رعايتهم رعاية حسنة وتأهيلهم للتعامل مع المجتمع.

 

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محافظه الغربيه

وكيل تضامن الغربيه

المحله

مؤسسه الاحداث بالمحله

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