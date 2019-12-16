وزير خارجية النمسا يشارك فى اجتماع آسيا - أوروبا فى مدريد

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شارك وزيرالخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج اليوم الاثنين في اجتماع آسيا - أوروبا (آسيم) ، الذي عقد في العاصمة الأسبانية مدريد ، تحت رئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الجديد جوزيف بوريل وبحضور 51 وزيرا للخارجية من دول آسيا وأوروبا.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية النمساوية اليوم بأن اجتماع وزراء الخارجية وممثلي الاتحاد الأوروبي وأمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لهذا العام عقد تحت عنوان (آسيا وأوروبا: معاً من أجل تعددية الأطراف الفعالة)؛ لمناقشة مكافحة تغير المناخ ودعم حقوق الإنسان ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

وذكر البيان أن اجتماع وزراء خارجية (آسيم) يعقد كل عامين بالتناوب بين آسيا وأوروبا ..مشيرا إلى أن الهدف من اجتماع هذا العام هو توسيع التعاون بين آسيا وأوروبا من أجل مواجهة التحديات العالمية والاجتماعية المتزايدة..مؤكدا أهمية أن تكون أوروبا وآسيا شريكين في مواجهة التحديات العالمية.