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وزير النقل يتابع تنفيذ مشروع القطار المكهرب السلام /العاصمة الإدارية/ العاشر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:17 م
وزير النقل يتابع تنفيذ مشروع القطار المكهرب السلام /العاصمة الإدارية/ العاشر المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار المكهرب ( السلام/ العاصمة الادارية /العاشر من رمضان ).
 
بدأت الجولة بعقد اجتماعا موسعا فى محطة عدلى منصور التبادلية، مع الشركات المنفذة للمشروع (افيك الصينية والشركات المصرية)، بحضور الدكتور عصام والى رئيس هيئة الانفاق. 
 
فى بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية المشروع فى تسهيل تنقل المواطنين، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة النقل، بتعظيم منظومة النقل الجماعى، سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى المدن الجديدة.
 
واستعرض الوزير، موقف التصميمات والتعاقدات الخاصة بالمحطات، وأعمال الجسر والأسوار والورشة، ومتابعا للموقف التنفيذى للمحطات والكبارى والأنفاق وجسر السكة، حيث تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كبارى للقطارات، و4 كبارى للسيارات، وعدد 2 نفق كبارى، بإجمالى 12 محطة، ووجه وزير النقل، بضرورة العمل على مدار الساعة، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد. 
 
كما استعرض وزير النقل المخطط الخاص بمحطة عدلي منصور، التى ستربط بين نهاية المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، وبداية القطار الكهربائي، حيث تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط، مضيفا أن المحطة ستساهم فى تبادل الخدمة لركاب شرق القاهرة ومُدن العبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان والسلام، والقادمين من محافظة الإسماعيلية والشرقية والزقازيق وبلبيس.
 
وأضاف الوزير، أن منطقة السلام المُحيطة بالمحطة تُعتبر من المناطق الحيوية، والتى تُعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة، ولذلك عند البدء فى التصميم تم الأخذ فى الاعتبار تطوير  المنطقة المُحيطة وتخطيطها، حيث تم تصميم عدة مواقف سطحية لسيارات الأجرة وسيارات الملاكى، إضافة إلى منطقة استثمارية تجارية ومساحات خضراء، لافتا إلى أن  المحطة تعتبر امتدادا للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، للربط مع مطار القاهرة، وجارى حالياً دراسة المسار ومواقع المحطات.
 
جدير بالذكر، أن الشركات الوطنية المصرية تنفذ الأعمال المدنية، وأعمال السكة، ويشرف عليها التحالف الصينى الذى سينفذ  (الأعمــــال الإلكتروميكانيكية – أعمــــال الإشـــارات والتحكـــم – عـــدد 22 قطار للوحدات المتحركة - ماكينات التذاكر).

 

 


القطار المكهرب

قطار العاصمة الادارية

القطار المكهرب السلام العاصمة الادارية

العاصمة الادارية

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