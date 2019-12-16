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وزير الاتصالات يرأس الدورة 46 للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب بالسعودية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:18 م
وزير الاتصالات يرأس الدورة 46 للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب بالسعودية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
شرم الشيخ هبة السيد

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غادر القاهرة مساء اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع الدورة العادية (46) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي ترأسه مصر، وأعمال الدورة الـ23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ واللاتي تنعقد فعالياتهما خلال يومي 17 و18 ديسمبر.
 
ومن المنتظر أن تناقش فعاليات اجتماعات المكتب التنفيذي للوزراء ومجلس الوزراء العرب عدد من الموضوعات، ومنها التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومقترحات لتنمية مجتمع الاتصالات والمعلومات في الوطن العربي، والأمن السيبراني، والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية، بالإضافة إلى نتائج أعمال جمعية الاتصالات الراديوية، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والذي استضافتهما مصر في مدينة شرم الشيخ.
 
ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت، على هامش مشاركته في فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي للوزراء ومجلس الوزراء العرب عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين والوزراء المشاركين في الاجتماع، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الرؤى في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

اخبار الاقتصاد

اخبار الاتصالات

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