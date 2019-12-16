وزيرة الصحة تتابع الاستعداد لانطلاق "التأمين الشامل" بالأقصر رسميا فى مارس

الأقصر – أحمد مرعى

زارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، منذ قليل، اليوم الإثنين، مقر مستشفيات الأقصر الدولى والأقصر العام لبحث كافة التجهيزات التى تجرى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وعقدت لقاء بمستشفى الأقصر الدولى بحضور المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، ووكيل صحة الأقصر الدكتور السيد عبد الجواد، وقيادات مشروع التأمين الصحى الشامل، ومديرو مستشفيات الأقصر، تناولت خلاله كافة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة مارس المقبل.

وتم خلال الاجتماع المغلق بمستشفى الأقصر الدولى تناول كافة سبل إنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، وتكثيف الدعاية بكافة شوارع ومدن المحافظة لسرعة تسجيل المواطنين خلال الأسابيع المقبلة فى المشروع الصحى الجديد، وأكدت على أنها ستتابع كافة التجهيزات والدعاية المختلفة فى مختلف أنحاء الأقصر فى زيارات دورية خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق، تابعت وزيرة الصحة أعمال التجهيزات للمعهد الفنى الصحى بمدينة إسنا، وأعلنت عن تشغيله بدءاً من العام الدراسى المقبل، حيث قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزيرة وجهت بالاهتمام بالبنية التحتية المعلوماتية للمعهد، كما وجهت بأن تكون المناهج التى ستدرس به تضاهى المناهج الألمانية التى تدرس فى معهد الجونة، مشيراً إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع معهد الجونة فى هذا الشأن، بما سيرفع كفاءة الخريجين، ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.

وقال خالد مجاهد، إن مشروع المعهد كان متعثر منذ عام 1998، حيث بلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزية له حوالى 55 مليون جنيه، حيث سيشمل جميع التخصصات التمريضية، وسيساهم بشكل كبير فى سد احتياجات المحافظة من الفنين والفنيات، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

كما تابعت التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة البعيرات، وشددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، حيث إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ49 وحدة طب أسرة، منها 18 وحدة يتم الآن احلالها وتجديدها بالكامل، و31 وحدة أخرى يتم تطويرها ورفع كفاءتها، لافتا إلى أن وحدة طب أسرة البعيرات هى واحدة من ضمن وحدات رفع الكفاءة.