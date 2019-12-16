ورش عمل لتدريب العاملين بصالونات الحلاقة والتجميل على الوقاية من الأمراض

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محسن الشامى مدير عام إدارة الازمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أنه تواصل بالمدن المختلفة فعاليات مبادرة توعية أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل مكملة لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على بؤر العدوى، موضحاً أن القضاء على العدوى مهم جداً لعدم تطور الأمراض، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، حيث أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل فى المدن المختلفة، وذلك طبقاً للكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية رقم (1 /8930) لسنة 2019، والتى تم خلالها توعية العاملين بجميع صالونات الحلاقه والتجميل والكوافيرات بتوزيع بوسترات توعية على كافة الصالونات، على أن يلتزم صاحب الصالون بتعليقها فى مكان واضح.

وأضاف محسن الشامى منسق عام المحافظة لمبادرة 100 مليون صحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وزارة الصحة كانت قد أصدرت عددا من التعليمات والإرشادات الصحية للحد من إنتشار العدوى، وسيتم نشرها بكافة صالونات التجميل والتوعية بها من خلال الندوات، وأهمها يحظر استعمال الشفرة الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدلا منها شفرات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد أويقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به أثناء الحلاقة، وحظر استخدام الأدوات الحادة والمقص، القصافة، العدسات اللاصقة، أدوات العناية بالبشرة، الملقاط وغيرها من الأدوات لأكثر من سيدة داخل محلات الكوافير ومراكز التجميل وإستخدام المريلة البلاستيكية والماكنتوش" لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الإستعمال ويحظر استخدام المريلة لأكثر من مواطن، يتم إرتداء جوانتى مطاطى "لاتکس" لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتى لأكثر من مواطن، الحرص على الجروح حتى لوخدش بسيط والمسارعة فى تطهيره وغسل الأيدى جيدا بالماء والصابون قبل التعامل مع الآخر، واستبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص لآخر أثناء الاستخدام، والتخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل فى صندوق الأمان "safety BOX"، استخدام الكلور بمقدار واحد لأربع مرات مثلهم مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى، الإلتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطن.

وفى مدينة القرنة تم إطلاق ندوة توعية بحضور عدد من أصحاب صالونات الحلاقة برئاسة العميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، حيث تم عقد الندوة ضمن فعاليات مبادرة "الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبديه" داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادى الصحية.

وقال حجازى النحاس نائب رئيس مدينة القرنة لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادى الصحية، وتتضمن المبادرة تفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبديه وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أى إصابات جديدة بين المواطنين، موضحاً أنه من المقرر إستمرارها فى مختلف ربوع المدينة حتى 25 ديسمبر الحالى.

وفى مدينة البياضية وبقيادة اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة، عقدت بالقاعة الرئيسية بمركز ومدينة البياضية ندوة تثقيفية بخصوص التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقه والكوفيرات والنوادى الصحية، حيث حضر الندوة لفيف من أصحاب صالونات الحلاقة والكوفيرات والنوادى الصحية، وذلك فى وجود الدكتوره سها محفوظ من مديرية الصحة، وعبد المحسن ربيع نائب المدينة.



الأقصر تواصل مبادرة توعية ودعم أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل (3)



الأقصر تواصل مبادرة توعية ودعم أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل (1)



الأقصر تواصل مبادرة توعية ودعم أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل (2)