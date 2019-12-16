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هبوط اضطرارى لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب أصيب بجلطة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:25 ص
هبوط اضطرارى لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب أصيب بجلطة هبوط اضطرارى -ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، هبوط طائرة فرنسية اضطراريا ، صباح اليوم الإثنين، أثناء رحلتها من جزيرة ساندونى إلى فرنسا، بسبب إصابة راكب فرنسى الجنسية بوعكة صحية شديدة، تم نقله للمستشفى لإنقاذ حياته. 
 
قالت مصادر ملاحية بالمطار، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم Bf 701 المتجهة إلى فرنسا من جزيرة ساندوني ، يطلب السماح له بالهبوط الاضطرارى بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف، وطاقم طبى بسبب إصابة راكب فرنسى 75 عاما بوعكة صحية.
 
وأضافت المصادر، أنه تم السماح له بالهبوط في موقع 42 بمهبط المطار، وقام فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بتوقيع الكشف عليه، تبين أنه يعانى من جلطة.
 
تم نقله تحت إشراف محمود غنيم رئيس اسعاف المطار إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.
 
 

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