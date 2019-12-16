نيوزيلندا: دقيقة حدادا على ضحايا ثوران بركان "وايت آيلاند" الأسبوع الماضي

أ ش أ

شهدت أنحاء نيوزيلندا دقيقة حدادا اليوم الاثنين على ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" الذى أودى بحياة 18 شخصا الأسبوع الماضى.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية عن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قولها " أينما كنتم في نيوزيلندا أو في جميع أنحاء العالم، فبهذه لحظة لنقف إلى جانب من فقدوا أحباءهم في هذه المأساة".

وتواصل السلطات النيوزيلندية جهود البحث في مسعى للعثور على جثتين لا يزال مصيرهما مجهولا بعد ثوران البركان، فيما لا يزال 27 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات في نيوزيلندا وأستراليا، بينهم 20 في حالة خطيرة.

يذكر أن البركان قد ثار الاثنين الماضي، بينما كانت توجد 4 مجموعات سياحية على الجزيرة التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الساحل الشرقي لنورث أيلاند، وأمكن رؤية أعمدة ضخمة من الرماد من على البر الرئيسي، فيما هرعت مروحيات إلى الجزيرة، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.