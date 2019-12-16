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نقيب المهندسين من منتدى شباب العالم: الشباب هم مستقبل الوطن وقاطرة التنمية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:45 م
نقيب المهندسين من منتدى شباب العالم: الشباب هم مستقبل الوطن وقاطرة التنمية المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين
كتبت آية دعبس

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شارك المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، بفعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأكد ضاحى، فى بيان، أن الشباب هم مستقبل الوطن بسواعدهم نبنى ونعمر، ومن بينهم شباب المهندسين، الذين كانوا ومازالو ذراعا أساسية فى تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها مصر.
 
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة تولى اهتمام كبير منذ تولى المجلس الحالى مهامه، بشباب المهندسين، وتطوير مهاراتهم من خلال إتاحة فرص للتدريب فى مختلف التخصصات الهندسية، ودعم فتح معامل للتدريب فى عددا من النقابات الفرعية، وتمهيد حديثى التخرج لسوق العمل، وتعويض الفجوة بين التعليم والحياة العملية.
 
ولفت إلى الدور الذى تلعبه النقابة على الصعيد الخارجى، والذى يسهم بدوره فى فتح مجالات عديدة وإتاحة فرص عمل لشباب المهندسين، لافتا ان النقابة تسعى بجد نحو نقل الخبرات المصرية لشباب المهندسين الأفارقة من خلال توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع العديد من الدول، مثل: أوغندا، ورواندا وتنزانيا وزامبيا.
 
 

نقيب المهندسين

هانى ضاحى

منتدى شباب العالم

تدريب المهندسين

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