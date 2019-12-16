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نشاط مكثف لمبادرة "كلنا واحد" خلال 24 ساعة الماضية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:24 م
نشاط مكثف لمبادرة "كلنا واحد" خلال 24 ساعة الماضية مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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تسعى الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "

كلنا واحد

" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

 

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حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.


وزارة الداخلية

أمان

السلع الغذائية

كلنا واحد

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