ندوة عن "خطورة الفتوى بدون علم" بمسجد السيدة نفيسة.. غدا

كتب إسماعيل رفعت

تعقد وزارة الأوقاف، ندوة للرأى بعنوان: "خطورة الفتوى بدون علم"، من مسجد السيدة نفيسة - رضى الله عنها - بمحافظة القاهرة، غدا الثلاثاء.

ويشارك فى الندوة الشيخ إبراهيم محمد رضا - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة - والشيخ رمضان محمد عبد الغفار -إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - والشيخ محمد مصطفى عبد الفضيل إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

وقالت وزارة الأوقاف: "يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة".