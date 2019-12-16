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ندوة عن "خطورة الفتوى بدون علم" بمسجد السيدة نفيسة.. غدا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:20 م
ندوة عن "خطورة الفتوى بدون علم" بمسجد السيدة نفيسة.. غدا وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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تعقد وزارة الأوقاف، ندوة للرأى بعنوان: "خطورة الفتوى بدون علم"، من مسجد السيدة نفيسة - رضى الله عنها - بمحافظة القاهرة، غدا الثلاثاء.

ويشارك فى الندوة الشيخ إبراهيم محمد رضا - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة - والشيخ رمضان محمد عبد الغفار  -إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - والشيخ محمد مصطفى عبد الفضيل إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

وقالت وزارة الأوقاف: "يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة".


وزارة الاوقاف

الفتوى بدون علم

الاوقاف

الفتاوى

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