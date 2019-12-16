"مياه مطروح": من 11 لـ 18 يناير بداية السدة الشتوية لمصادر المياه بجنوب العلمين

مطروح – حسن مشالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن السدة الشتوية لمصادر المياه النيلية المغذية لمحطة تنقية جنوب العلمين، ستبدأ من يوم 11 إلى 18 يناير المقبل، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، مع العمل على تأمين الاحتياجات وتخزين مياه الشرب وتشغيل محطات تحليه مياه البحر بكامل طاقتها خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه حفاظا على توفير كميات المياه اللازمة، خلال فترة السدة الشتوية، سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات، مع طمأنة المواطنين بتوافر الكميات الكافية، من خلال الإجراءات المتخذة ومن بينها التركيز علي ملء خزانات محطة جنوب العلمين بالكامل بطاقة 120 ألف مكعب، وخزانات الروافع بمناطق ( العلمين – سيدي عبد الرحمن - الضبعة - فوكه - رأس الحكمة ) بإجمالي طاقة تخزين 160 ألف متر مكعب ، وملئ الخزانات الإستراتيجية بالكيلو 8 بمدينة مطروح بطاقة 180 ألف متر مكعب.

وأضاف رئيس شركة المياه، إلى أنه يتم التنبيه علي المواطنين، من خلال وسائل التواصل المتعددة، بملء الخزانات الخاصة بمنازلهم، كما يتم تشغيل محطات التحلية بكامل الطاقة 72 ألف متر مكعب يومياً.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، أن مدن المحافظة، لا تتأثر بالسدة الشتوية، حيث يتوافر مخزون استراتيجي وعمل محطات تحلية مياه البحر، كما أن مدينة الحمام، يتم تغذيتها من مدينة الإسكندرية ولا تتأثر بالسدة الشتوية.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة الاستعداد التام وتوفير كميات المياه الكافية، مع مراجعة ومتابعة المخزون الإستراتيجي، وتشغيل محطات التحلية بكامل طاقتها.



محطات تحلية مياه البحر بمطروح ساهمت في سد احتياجات المحافظة من مياه الشرب