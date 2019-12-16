سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه مطروح": من 11 لـ 18 يناير بداية السدة الشتوية لمصادر المياه بجنوب العلمين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:13 م
"مياه مطروح": من 11 لـ 18 يناير بداية السدة الشتوية لمصادر المياه بجنوب العلمين محطات تحلية مياه البحر بمطروح
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن السدة الشتوية لمصادر المياه النيلية المغذية لمحطة تنقية جنوب العلمين، ستبدأ من يوم 11 إلى 18 يناير المقبل، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، مع العمل  على تأمين الاحتياجات وتخزين مياه الشرب وتشغيل محطات تحليه مياه البحر بكامل طاقتها خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بمطروح، أنه حفاظا على توفير كميات المياه اللازمة، خلال فترة السدة الشتوية، سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات، مع طمأنة المواطنين بتوافر الكميات الكافية، من خلال الإجراءات المتخذة ومن بينها  التركيز علي ملء خزانات محطة جنوب العلمين بالكامل بطاقة 120 ألف مكعب، وخزانات الروافع بمناطق ( العلمين – سيدي عبد الرحمن - الضبعة - فوكه - رأس الحكمة )  بإجمالي طاقة تخزين 160 ألف متر مكعب ، وملئ الخزانات الإستراتيجية بالكيلو 8 بمدينة مطروح بطاقة 180 ألف متر مكعب.

وأضاف رئيس شركة المياه، إلى أنه يتم التنبيه علي المواطنين، من خلال وسائل التواصل المتعددة،  بملء الخزانات الخاصة بمنازلهم، كما يتم تشغيل محطات التحلية بكامل الطاقة 72 ألف متر مكعب يومياً.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، أن مدن المحافظة، لا تتأثر بالسدة الشتوية، حيث يتوافر مخزون استراتيجي وعمل محطات تحلية مياه البحر، كما أن  مدينة الحمام، يتم تغذيتها من مدينة الإسكندرية ولا تتأثر بالسدة الشتوية.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة الاستعداد  التام  وتوفير كميات المياه الكافية، مع مراجعة ومتابعة المخزون الإستراتيجي، وتشغيل محطات التحلية بكامل طاقتها.

 

 

 

محطات تحلية مياه البحر بمطروح ساهمت في سد احتياجات المحافظة من مياه الشرب
محطات تحلية مياه البحر بمطروح ساهمت في سد احتياجات المحافظة من مياه الشرب

 

5
5

 


محافظة مطروح

السدة الشتوية

مياه الشرب

شركة مياه مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة