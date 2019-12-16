موجز اقتصاد الاثنين.. الدولار يكسر حاجز الـ16 إلى 15.97 جنيه

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها التراجع الكبير، الذي سجله الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، ولقاء انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، بعدد من الشركات الناشئة خلال تفقدها ساحة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، بمنتدى شباب العالم، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى منها:

الدولار يكسر حاجز 16 جنيها نزولا إلى 15.97 جنيه

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا كبيرا، اليوم الاثنين 16-12-2019، أمام الجنيه فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى.

شركة ناشئة تهدى انتصار السيسي "عروسة" رمزًا للفلاحة المصرية

التقت انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، مساء اليوم الاثنين، بعدد من الشركات الناشئة خلال تفقدها ساحة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، بمنتدى شباب العالم، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر.

اتفاقية بين “البريد المصري" وشركة DHL ﻟرسم مستقبل التجارة الإلكترونية في أفريقيا

على هامش منتدى بريد أفريقيا، وبحضور كل من وزير الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، والرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش ال" إكسبرس في الشرق الاوسط و شمال أفريقيا الاستاذ نور سليمان، وقعت شركة "دي إتش ال إكسبرس"، الشركة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية السريعة، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصري للتعاون في تسهيل خدمات التجارة الإلكترونية في إفريقيا.

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم تمويل المناخ الأخضر وريادة الأعمال بمصر بقيمة 150 مليون دولار

يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي تستفيد منه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وزيرة التخطيط: الوقت مثالى الآن للاستثمار فى إفريقيا

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالجلسة المنعقدة بعنوان "آفاق التنمية المستدامة بإفريقيا: الفرص والتحديات" خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

الصناعات الكيماوية تخاطب الشركات للاشتراك فى مبادرة تشجيع الشراء للمنتج المحلى

خاطبت شعبة البويات في اتحاد الصناعات الشركات، للمشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الشراء وتشجيع المنتج المحلي، والتي تهدف إلي خلق حالة رواج في السوق المصري تستفيد منه الصناعة الوطنية خلال فترة 6 شهور (النصف الأول من 2020) تحقق فيه المصانع معدل دوران أعلي وتشغيل للطاقات الإنتاجية لزيادة الطلب.