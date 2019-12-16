مقتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية فى هجوم مسلح بمدينة هيرات

لقى 3 على الأقل من رجال الشرطة الأفغانية حتفهم فى هجوم مسلح بمدينة هيرات.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين أن عددا من المسلحين هاجموا مركزا للشرطة فى مدينة هيرات، فيما أسفرت الاشتباكات مع قوات الأمن عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة عدد أخر.
ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.
مقتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية فى هجوم مسلح بمدينة هيراتالإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:32 ص
الشرطة الأفغانية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 3 على الأقل من رجال الشرطة الأفغانية حتفهم فى هجوم مسلح بمدينة هيرات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وثائق أفغانستان تكشف أكاذيب قادة أمريكا بشأن الحرب على طالبان.. واشنطن بوست تنشر مقابلات سرية تفضح إخفاقات الإدارة الأمريكية ومحاولات التعتيم عليها.. ضابط بالبحرية يؤكد فى 2015: ابن لادن يضحك علينا الآن فى قبرهالإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:00 ص
الرئاسة الأفغانية: أمريكا تخطط لسحب قواتها من أفغانستانالإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:00 ص
أمريكا تعتزم الإعلان خلال أيام عن سحب 4 آلاف جندى من أفغانستانالأحد، 15 ديسمبر 2019 07:32 ص
أفغانستان تدرس تطبيق نظام تخفيض عقوبة السجناء عن طريق القراءةالسبت، 14 ديسمبر 2019 09:40 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة