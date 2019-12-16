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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:02 ص
خالد صلاح
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مقتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية فى هجوم مسلح بمدينة هيرات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:32 ص
مقتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية فى هجوم مسلح بمدينة هيرات الشرطة الأفغانية
أ ش أ

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لقى 3 على الأقل من رجال الشرطة الأفغانية حتفهم فى هجوم مسلح بمدينة هيرات.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين أن عددا من المسلحين هاجموا مركزا للشرطة فى مدينة هيرات، فيما أسفرت الاشتباكات مع قوات الأمن عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة عدد أخر.
ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.


أفغانستان

الشرطة الأفغانية

مدينة هيرات

هجوم على مركز شرطة بأفغانستان

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