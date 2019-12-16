مقتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية فى هجوم مسلح بمدينة هيرات

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لقى 3 على الأقل من رجال الشرطة الأفغانية حتفهم فى هجوم مسلح بمدينة هيرات.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين أن عددا من المسلحين هاجموا مركزا للشرطة فى مدينة هيرات، فيما أسفرت الاشتباكات مع قوات الأمن عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة عدد أخر.

ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.