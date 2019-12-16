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مقتل وإصابة 10 عسكريين عراقيين فى هجمات لـ"داعش" بديالى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:12 م
مقتل وإصابة 10 عسكريين عراقيين فى هجمات لـ"داعش" بديالى أرشيفية
ا.ش.ا

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قتل 5 عسكريين عراقيين وأصيب 5 آخرون، جراء عمليتين إرهابيتين لتنظيم داعش فى ديالى، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الاثنين.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان لها - أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي استهدفت أمس الأحد نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المادية بمحافظة ديالي ؛ ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخر.

كما استهدفت عناصر من داعش، قوة تابعة للفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط.   


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