مستشفى إسنا الجديدة تستقبل 1182 مريض فى التخصصات المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

حققت مستشفى إسنا التخصصى الجديدة جنوب محافظة الأقصر، نجاحات مميزة منذ إفتتاحها تجريبياً يوم الأربعاء الماضى وحتى نهاية يوم أمس الأحد، حيث استقبلت فى تلك الأيام الـ5 الماضية 1182 مريض بالعيادات الخارجية.

كما أجرت 100 أشعة متنوعة، و6 عمليات مختلفة، ومازالت مستمرة فى تقديم الخدمات الطبية لحوالى نصف مليون مواطن.

وخلال الأيام الخمسة الماضية أشرف على خدمة المئات من المرضى بمدينة إسنا، كل من الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى إسنا التخصصى الجديدة، والدكتور محمود خضرى نائب مدير المستشفى، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

واستقبلت المستشفى خلال الأيام الماضية 1182 مريض بالعيادات الخارجية، منهم 185 مريض بالعظام و45 بقسم المسالك البولية و82 بالأنف والأذن والحنجرة،و12 بقسم القلب، و277 بقسم الأطفال و103 بقسم الكبد، 179 بقسم الباطنة، و88 بقسم النساء والتوليد و126 قسم الجراحة، و22 فى المخ والأعصاب،و63 مواطن بالقومسيون الطبي، أما فى الأشعة فقط تم إجراء 63 أشعة مقطعية و12 رنين مغناطيسى،وواحدة إيكو و24 أشعة تليفزيونية بإجمالى 100 أشعة،وبلغ عدد الحالات التى دخلت المعمل الإكلينيكى 250 حالة.

كما شهدت المستشفى نجاح الأطباء فى خدمة الحالات العاجلة والطارئة بإجراء 6 عمليات مختلفة،وحجز 28 واطن بالعناية المركزة، و6 فى قسم النساء و29 فى قسم الأطفال، و63 بقسم الباطنة،و13 بقسم الجراحة، ومازالت تتواصل الفعاليات والخدمات الطبية لأهالى المدينة داخل المستشفى على مدار الساعة.