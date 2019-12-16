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مساعد الأمين العام للكوميسا: مصر أساس الحضارة ونقطة التواصل بين العالم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:22 م
مساعد الأمين العام للكوميسا: مصر أساس الحضارة ونقطة التواصل بين العالم كيبيجو تشيلجيت مساعد الأمين العام لمنظمة الكوميسا
يوسف أيوب

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أكد كيبيجو تشيلجيت، مساعد الأمين العام لمنظمة الكوميسا، أن منتدى شباب العالم مؤتمر ممتاز لأنه يجمع الشباب من أنحاء العالم لمناقشة الأفكار المشتركة والمبتكرة، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على نجاح هذه المبادرة، وقال: "وإذا أراد أى أحد القيام بالمثل سيكون العالم مكان مختلف وأفضل".

 

وأشار كيبيجو تشيلجيت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إلى أنه شارك خلال مشاركته بالمنتدى فى الجلسة المتعلقة بالكوميسا حيث تحدث عن التطور فى أفريقيا، مضيفًا: "وستجد أن مصر أحد أعضاء ال COMESA وستستضيف قمة 2020 فى القاهرة وكانت فرصة جيدة لمناقشة محور القمة القادمة".

 

وردا على سؤال حول تقيمه لدور مصر فى قيادة الاتحاد الأفريقى، قال إن مصر أساس الحضارة وهى نقطة التواصل بين العالم، متابعًا: "واعتقد أنها تستطيع القيادة ليس فى الشرق الأوسط فقط ولكن فى أفريقيا"، لافتا إلى أن الفترة الحالية وخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى حدثت تطورات نحو إقرار اتفاقية التجارة الحرة فى أفريقيا، مؤكدا على أن هناك اتفاقا بين 28 دولة من بينهم مصر التى لعبت دورا هاما فى الاتفاق مع الكوميسا.


منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

الكوميسا

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