سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدير عام وكالة الطاقة الذرية : السلام والأمن وتغير المناخ فى مقدمة برامج عملنا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:38 م
مدير عام وكالة الطاقة الذرية : السلام والأمن وتغير المناخ فى مقدمة برامج عملنا رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
ا.ش.ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن الوكالة تعمل على عدد من القضايا الحيوية وهي السلام والأمن وتغير المناخ وحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير الغذاء الأمن.

وقال جروسى - في بيان صادر عن الوكالة من فيينا بمناسبة مشاركته في أعمال المنتدى العالمي للشباب - :"إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تأسست في فيينا عام 1957 تسهم في تحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال التحقق من عدم إساءة استخدام المواد النووية لصنع أسلحة نووية".. مشيرا إلى أن مفتشي الوكالة يعملون على تنفيذ الضمانات في 183 دولة.

وأضاف:"أن مهمتنا أيضا هو مساعدة الدول على استخدام التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية لتحسين حياة شعوبها"..مشيرا إلى أن بعض التطبيقات معروفة جيدًا مثل الطاقة النووية والعلاج الإشعاعي.

ولفت جروسي إلى نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحسين مكافحة السرطان في البلدان التي لديها قدرة محدودة أو تعاني من ضعف القدرة على توفير العلاج الإشعاعي.   


تغير المناخ

الطاقه الذريه

وكاله دوليه

اخبار الطاقع

رافائيل جروسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير وكالة الطاقة الذرية بعد لقائه سامح شكري: مستمرون فى تطوير التعاون

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:19 م

السيسى يلتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. الرئيس يؤكد: القدرة النووية الحقيقية لأى دولة هى الاستقرار والأمن والتنمية .. رفاييل جروسى يشيد بالدور المصري الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:03 م

مدير عام وكالة الطاقة الذرية يشيد بإنجازات مصر بقطاع الطاقة تحت قيادة السيسي

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:28 م

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة