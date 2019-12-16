مدير عام وكالة الطاقة الذرية : السلام والأمن وتغير المناخ فى مقدمة برامج عملنا

ا.ش.ا

أكد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن الوكالة تعمل على عدد من القضايا الحيوية وهي السلام والأمن وتغير المناخ وحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير الغذاء الأمن.

وقال جروسى - في بيان صادر عن الوكالة من فيينا بمناسبة مشاركته في أعمال المنتدى العالمي للشباب - :"إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تأسست في فيينا عام 1957 تسهم في تحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال التحقق من عدم إساءة استخدام المواد النووية لصنع أسلحة نووية".. مشيرا إلى أن مفتشي الوكالة يعملون على تنفيذ الضمانات في 183 دولة.

وأضاف:"أن مهمتنا أيضا هو مساعدة الدول على استخدام التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية لتحسين حياة شعوبها"..مشيرا إلى أن بعض التطبيقات معروفة جيدًا مثل الطاقة النووية والعلاج الإشعاعي.

ولفت جروسي إلى نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحسين مكافحة السرطان في البلدان التي لديها قدرة محدودة أو تعاني من ضعف القدرة على توفير العلاج الإشعاعي.