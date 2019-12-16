محافظ الدقهلية: 1000 صندوق لجمع القمامة دفعة أولى فى مشوار تجميل المحافظة

وقال محافظ الدقهلية، إن الصناديق الجديدة ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة والوصول إلى المظهر الحضارى الذى يليق بالدقهلية وأهلها.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه سيتم توريد الكميات المطلوبة على دفعات شهرية تبدأ خلال شهر من اليوم، وتتكون من ألف صندوق يتم توزيعها على جميع الشوارع حتى نصل لمرحلة تعميم الصناديق بكل شوارع المحافظة.