محافظ الدقهلية: منح مليار جنيه لتمويل مشروعات وخلق فرص عمل

الدقهلية - فريق المحافظات

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم منح مليار و81 مليون و783 ألف جنيه، في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم "مشروعك" وذلك لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب السوق.

وأكد محافظ الدقهلية، أن دعم المحافظة لمشروعك باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والاستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.

ومن جانبه قال محاسب عماد خضر مدير إدارة مشروعك إنه تم منح قروض على مستوى المحافظة لـ 10602 مشروع، وفرت 19 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى منتصف ديسمبر الجاري، وجاءت مدن المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين، وبلقاس، وأجا، كأفضل خمسة مقرات من حيث عدد المشروعات وفرص العمل.