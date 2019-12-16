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مجلس مدينة رأس غارب: حواجز التوجيه والبرابخ المحيطة بالمدينة جاهزة للسيول.. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:45 ص
مجلس مدينة رأس غارب: حواجز التوجيه والبرابخ المحيطة بالمدينة جاهزة للسيول.. صور برابخ وحواجز مواجهة السيول بغارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، أنه قامت لجنة من مجلس المدينة بتفقد حواجز التوجيه والبرابخ بطريق رأس غارب/ الشيخ فضل، تحسبا لسقوط سيول

وأكد مجلس مدينة غارب، فى بيان له اليوم، أنه فى ظل التغييرات المناخية التى تمر بها المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، وجه اللواء إيهاب رافت رئيس المدينة إدارة الأزمات صباح اليوم، بالمرور على جميع البرابخ بطريق غارب - الشيخ فضل، وذلك فى إطار المتابعه المستمرة والتأكد من التطهير الدائم للبرابخ لحماية المدينة ضد أخطار الأمطار والسيول المتوقعه .

يذكر أن مدينة رأس غارب تم إنشاء ثلاث حواجز توجيه بها بطريق غارب الشيخ فضل لحماية المدينة، الحاجز الأول بالكيلو 8 ويضم 16 بربخ، سعة البربخ 3×3 متر .

والحاجز الثانى بالكيلو 50، وتضم 10 بربخ، سعة كل بربح 3×3 متر، والثالث بالكيلو 51، بعدد 10 بربخ سعة البربخ 3×3 متر، كما تم إنشاء بحيرة بوادى الدرب تسع مليون وسبعمائة متر مكعب من المياه لحماية المدينة

كذلك تم إنشاء ثلاث بحيرات بوادى حواشية الأولى سعة مليون م3 – الثانية مليون ومائتان م3 – الثالثة مليون وربعمائة م3 لحماية المدينة وشركات البترول الواقعه بوادى حواشية

 

برابخ وحواجز مواجهة السيول بغارب (1)
برابخ وحواجز مواجهة السيول بغارب

 

برابخ وحواجز مواجهة السيول بغارب (2)
برابخ وحواجز مواجهة السيول بغارب

 

برابخ وحواجز مواجهة السيول بغارب (3)
برابخ وحواجز مواجهة السيول بغارب

 

برابخ وحواجز مواجهة السيول بغارب (4)
برابخ وحواجز مواجهة السيول بغارب

 

 

 

 

 


البحرالاحمر

غارب

التاكد من سلامة البرابخ

موسم السيول

مخرات السيول

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