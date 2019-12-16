سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ماهى الكمية الطبيعية التى ينتجها جسمك من البول ومتى يصبح الأمر خطيرًا؟

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:00 م
ماهى الكمية الطبيعية التى ينتجها جسمك من البول ومتى يصبح الأمر خطيرًا؟ تحليل البول - صورة ارشيفية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يمكن أن يخبرك بولك عن صحتك، وهذا الأمر ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "thehealthy". 
 
عليك العلم أن الجسم ينتج يوميا ما بين اثنين إلى اثنين ونصف لتر من البول، و لكن هذا لا يعني أن عليك شرب أكواب من الماء للحفاظ عليها، فالبول لا يأتي فقط من ما تشربه، إنها تأتي من ما تأكله أيضًا، ويقول الدكتور كابلان إن الفواكه والخضراوات الغنية بالمياه تسهم أيضًا في إنتاج البول، ولذا عليك الاهتمام بتناول هذا الطعام. 
 
 
يتكون البول عن طريق الكلى وهذا النظام يطلق عليه نظام الترشيح الطبيعي للجسم،  ويساعد البول  على التخلص من السموم والنفايات الأخرى التي قد تبقى في دمك، ويقول الدكتور كابلان إنه أمر طبيعي للغاية وهام للغاية.
 
التعرض لاضطراب البول هو أمر يُعرف باسم متلازمة Shy Bladder، ويصيب حوالي 20 مليون شخص في الولايات المتحدة ويعني أن المصابين يخشون استخدام الحمام مع أشخاص آخرين في مكان قريب، وهذا الأمر يعد نفسيا ومن المحتمل علاجه بالعلاج السلوكي إذا كان لديك رهاب التبول في الأماكن العامة بشكل خاص.
 
ويقول الدكتور كابلان: "التبول كل ساعة ليس طبيعياً إلا إذا كنت تشرب الكثير من الماء أو تستهلك مدرًا للبول مثل القهوة "، وعلى الرغم من أن التبول المفرط ليس خطيرًا بحد ذاته ، إلا أنه يمكن أن يشير إلى مشكلة أخرى كالإصابة بمرض السكر أو فرط نشاط المثانة أو العدوى أو مشاكل صحية في البروستاتا أو حتى مشكلة في القلب.
 
وهناك مشكلة يتعرض لها البعض وهي أن بعض الناس لا يستطيعون التبول على الإطلاق، وهذا الأمر لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالة تسمى احتباس البول الحاد أن يتبولوا على الإطلاق ، على الرغم من امتلاء المثانة لديهم. عادة ما يكون مصحوبًا بالألم وهو أمر خطير للغاية ويتطلب عناية طبية فورية.
 
كما أن بعض الأشخاص يصابون بالروائح غير الجيدة أثناء التبول، ما لم تكن تلك الرائحة مريبة وفي هذه الحالة قد تكون مصاب بعدوى، خلاف ذلك يمكن أن تناولك الأطعمة مثل الكاري والفلفل الحار  يغير رائحة البول، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على النترات أو بعض المواد الحافظة الأخرى. يمكن أن ينتج الجفاف أيضًا بولًا كريه الرائحة لأنه شديد التركيز، وهذا هو السبب في أن الهليون يجعل رائحة بول الخاصة بك غير تقليدية.

تحليل البول

امراض تعرفها من البول

الاحتباس البولى

احتباس البول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة