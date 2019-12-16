ماهى الكمية الطبيعية التى ينتجها جسمك من البول ومتى يصبح الأمر خطيرًا؟

كتبت فاطمة ياسر

يمكن أن يخبرك بولك عن صحتك، وهذا الأمر ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "thehealthy".

عليك العلم أن الجسم ينتج يوميا ما بين اثنين إلى اثنين ونصف لتر من البول، و لكن هذا لا يعني أن عليك شرب أكواب من الماء للحفاظ عليها، فالبول لا يأتي فقط من ما تشربه، إنها تأتي من ما تأكله أيضًا، ويقول الدكتور كابلان إن الفواكه والخضراوات الغنية بالمياه تسهم أيضًا في إنتاج البول، ولذا عليك الاهتمام بتناول هذا الطعام.

يتكون البول عن طريق الكلى وهذا النظام يطلق عليه نظام الترشيح الطبيعي للجسم، ويساعد البول على التخلص من السموم والنفايات الأخرى التي قد تبقى في دمك، ويقول الدكتور كابلان إنه أمر طبيعي للغاية وهام للغاية.

التعرض لاضطراب البول هو أمر يُعرف باسم متلازمة Shy Bladder، ويصيب حوالي 20 مليون شخص في الولايات المتحدة ويعني أن المصابين يخشون استخدام الحمام مع أشخاص آخرين في مكان قريب، وهذا الأمر يعد نفسيا ومن المحتمل علاجه بالعلاج السلوكي إذا كان لديك رهاب التبول في الأماكن العامة بشكل خاص.

ويقول الدكتور كابلان: "التبول كل ساعة ليس طبيعياً إلا إذا كنت تشرب الكثير من الماء أو تستهلك مدرًا للبول مثل القهوة "، وعلى الرغم من أن التبول المفرط ليس خطيرًا بحد ذاته ، إلا أنه يمكن أن يشير إلى مشكلة أخرى كالإصابة بمرض السكر أو فرط نشاط المثانة أو العدوى أو مشاكل صحية في البروستاتا أو حتى مشكلة في القلب.

وهناك مشكلة يتعرض لها البعض وهي أن بعض الناس لا يستطيعون التبول على الإطلاق، وهذا الأمر لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالة تسمى احتباس البول الحاد أن يتبولوا على الإطلاق ، على الرغم من امتلاء المثانة لديهم. عادة ما يكون مصحوبًا بالألم وهو أمر خطير للغاية ويتطلب عناية طبية فورية.

كما أن بعض الأشخاص يصابون بالروائح غير الجيدة أثناء التبول، ما لم تكن تلك الرائحة مريبة وفي هذه الحالة قد تكون مصاب بعدوى، خلاف ذلك يمكن أن تناولك الأطعمة مثل الكاري والفلفل الحار يغير رائحة البول، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على النترات أو بعض المواد الحافظة الأخرى. يمكن أن ينتج الجفاف أيضًا بولًا كريه الرائحة لأنه شديد التركيز، وهذا هو السبب في أن الهليون يجعل رائحة بول الخاصة بك غير تقليدية.