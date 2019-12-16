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لليوم الثانى.. التضامن تتلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2020

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:00 ص
لليوم الثانى.. التضامن تتلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2020 غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تواصل مديريات التضامن الاجتماعى بمختلف المحافظات لليوم الثانى فتح باب التقدم  للاشتراك بمسابقة  الأم المثالية فى الدورة الجديدة لعام 2020، وذلك حتى 16 يناير المقبل.

وستقوم الوزارة بتشكيل لجان على مستوى المديريات لاختيار المرشحات على مستوى كل محافظة، ثم لجنة للاختيار مركزيا، تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربية وممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك استعدادا لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام المقبل، حيث انتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن من أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، كذلك من تلك الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.

 


التضامن

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طلبات مسابقة الأم المثالية 2020

مسابقة الام المثالية 2020

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