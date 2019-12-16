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لحماية المواطنين من النصب الإلكترونى..

لجنة الاتصالات تبحث قانون المعاملات الإلكترونية الاثنين المقبل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:57 ص
لجنة الاتصالات تبحث قانون المعاملات الإلكترونية الاثنين المقبل النائب احمد بدوى ،رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب
كتبت هبة السيد

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قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم الاثنين المقبل بمناقشة مشروع قانون مقدم من 60 نائب مستقبل وطن، خاص  بالمعاملات الإلكترونية، حيث ستقوم يالتصويت بمناقشته من حيث المبدأ.
 
وأضاف بدوى إن هذا القانون مكمل لقوانين السوشيال ميديا التى ناقشتها اللجنة مثل قانونى جرائم تقنية المعلومات الصادر مؤخرا وحماية البيانات الشخصية حيث ينظم هذا القانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى ووضع معايير وضوابط خاصة وأن هناك العديد من الإعلانات غير المصرح بها حتى وصل الأمر إلى عمل صفحات لبث ونشر أدوية مجهولة المصدر للضغط والسكر والتخسيس غير مصرح بها من وزارة الصحة وللأسف الشديد نجد عليها إقبال كبير رغم التحزيرات من هذه الأدوية التى تضر بصحة المواطنين.
 
وأشار أيضا إلي عرض العديد من السلع و المنتجات غير المصرح بها وتكون هذه الاعلانات ممولة لتصل لأكبر عدد من المواطنين دون رقيب أو حسيب عليها.
 
 

لجنة الاتصالات

مجلس النواب

احمد بدوى

السوشيال ميديا

مواقع التواصل

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