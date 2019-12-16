فيديو.. مكافحة المخدرات تؤكد استخدام التقنيات الحديثة لمواجهة التهريب

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المؤتمر السابع والعشرون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات تحت شعار "المكافحة الشاملة وتحديات التقنيات الحديثة بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية.

وإرتكزت فعاليات المؤتمر حول تعزيز التعاون الأمنى الدولى لدعم الإستهداف المُسبق لجرائم تهريب المخدرات وتضافر جهود الأجهزة المعنية للإرتقاء بالأداء الأمنى فى مواجهة مشكلة المخدرات والتوسع فى إستخدام التقنيات الحديثة فى عمليات التفتيش وكشف أساليب التهريب المُستحدثة .