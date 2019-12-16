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فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:08 ص
فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك" نهاية العالم
كتب ــ محمد عبد الرحمن

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فى كتاب 10 أشياء قد لا تعرفها حول كل شىء تقريبا من تأليف مارك جاكوب وستيفان بنز كوفر والصادر عن دار نشر ملهمون حديث عن يوم القيامة أو بمعنى أدق "نهاية العالم".

 

1-فى عام 1974 أصدر العالمان جون جريبين وستيفن بلاجمان

 كتابا بعنوان "تأثير المشترى" يتحدث عن نهاية العالم سنة 1982

 

2- نشر الكاتب زيشاريا زيستيشن كتابا عن الكوكب الحادى عشر

، يقول فيه إن نهايةالعالم ستكون في عام 1983.

 

3- تنبأ "نوستراداموس" بنهاية العالم، فى عام 1999،

 وهو ما دفع الكنيسة لاتهامه بالهرطقة.

 

4- بسبب مشكلة برمجية خمن المتشائمون أنه فى صباح

 اليوم الأول من عام 2000 سينتهى العالم.

 

5- فى نهاية 2011 انتشر فيديو عن مذنب يدعى "ايلينين"

 يشرح كيف سيضرب الأرض وينتهى معه العالم.

 

6- فى حضارة المايا كانت هناك أسطورة تؤكد أن

 نهاية العالم ستحدث فى 21 ديسمبر 2012.

 

7- وفى ديسمبر 2013 انتشر خبر نهاية العالم.

 

8- المؤلف "ديفيد مونتين" فى أحد كتبه تنبأ أن

 المسيح سيأتى إلى الأرض يوم 6 يونيو 2016.

 

9ـ المؤلف "رونالد واينلاند" تنبأ أن العالم سينتهى فى التاسع من يونيو 2019.

 

10- قال أستاذ علم الأحياء جاى ماكفرسون، إن

تغيّر المناخ الجامح سوف يقتلنا جميعا مع حلول عام 2026

 

 

 

 


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نهاية العالم

تنبؤات بنهاية العالم

ظهور المسيح

اليوم السابع بلس

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