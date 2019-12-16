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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:17 م
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غالية بنعلى تشدو على مسرح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:07 م
غالية بنعلى تشدو على مسرح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ المغنية التونسية، غالية بنعلي
أمل غريب

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تشدو المغنية التونسية، غالية بنعلى، الملقبة بسفيرة الغناء العربى، مساء اليوم، من على مسرح الشباب، المقام فى منتدى شباب العالم، فى نسخته الثالثة، أمام 8 آلاف شاب وفتاة.

 

ويشهد مسرح منتدى شباب العالم، إقبالًا كبيرا، من الشباب المشاركين، حيث تزاحموا أمام مدخل مسرح الشباب، فى انتظار بدأ الحفل الكبير.

 

ويضم برنامج اليوم الثانى من حفلات مسرح منتدى شباب العالم، فقرات لفرقة mazeek band، وفريق re union، والمطربة الشابة katiryn، بالإضافة إلى مشاركة المطربة اللبنانية ماريتا الحلانى، ابنة المطرب عاصى الحلانى، والتى تغنى للمرة الأولى فى مصر.

 

وكانت أشعلت فرقة إيقاعات brass band، حماس الجماهير الحاضرين، على مسرح شباب العالم، فى نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

 

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.


منتدى الشباب

منتدى شباب العالم

شباب العالم

السيسى

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