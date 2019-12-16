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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:27 م
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عشراوى تصف افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا بالقدس بـالخطوة المستفزة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:00 م
عشراوى تصف افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا بالقدس بـالخطوة المستفزة حنان عشراوى
ا ش ا

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وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا لها في القدس المحتلة بـالخطوة المستفزة والخطيرة.
 
وأشارت في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن هذه السياسة اللامسئولة وغير القانونية من قبل الرئيس البرازيلي جايير بولوسونارو ستجر المنطقة نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار.
 
وقالت إن "البرازيل بهذا السلوك تصطف إلى جانب القوى التي تسير بمنطقها الشعبوي والفاشي والعنصري، الذي يقوم بالأساس على إضعاف النظام العالمي وخرق القانون الدولي".
 
ولفتت إلى أن "البرازيل وجميع الأنظمة الداعمة لبنيامين نتنياهو شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".
 
وحثت عشراوي الدول العربية والإسلامية لتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع البرازيل. كما دعت المجتمع الدولي للتدخل فورا لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، وإنقاذ فرص السلام والاستقرار قبل فوات الأوان.

منظمة التحرير الفلسطينية

البرازيل

القدس

جايير بولوسونارو

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