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عامل يتخلص من طليقته بطعنة فى الرقبة أمام زوجها الثانى بالعاشر من رمضان

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:54 م
عامل يتخلص من طليقته بطعنة فى الرقبة أمام زوجها الثانى بالعاشر من رمضان جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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تخلص مواطن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الاثنين، من طليقته قتلا بإصابتها بطعنة بالرقبة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بالعاشر من رمضان، برئاسة أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم ثانى العاشر من رمضان، بمقتل " إيمان أ ي ع" 32 سنة ربة منزل داخل شقة سكانية بالحى 11 بمدينة العاشر بعمارات مصر الحجار.

وتوجهت قوة من قسم ثاني العاشر، وتبين قيام" عبد الله ح أ " عامل بشركة، بإرتكاب الواقعة، وقام بقتل طليقته أمام زوجها الثاني وتم ضبطه وبسؤاله أقر بأن المجني عليه كانت زوجته ولديه منها طفلين، وجاري إصطحابه إلي قسم ثاني العاشر لمناقشته عن الدافع الحقيقي وراء واقعة القتل والتخلص من طليقته.

 

 

 

 


الشرقية

قسم ثاني العاشر

الحي 11

اخبار الجريمة

طليقته

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