عالم مصرى بمنتدى الشباب: إحساس الذكاء الاصطناعى مبرمج ولا يقارن بالبشر

كتب محمد عبد العظيم

أكد محمد صبرى، عالم مصرى شاب، أن إحساس الذكاء الاصطناعى يكون مبرجا، وبالتالى لا يمكن مقارنته بالإحساس البشرى.

وأضاف العالم المصرى محمد صبرى، خلال كلمته فى جلسة "الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تطوير نظام الذكاء الاصطناعي يتطلب التأكد من المكونات المتاحة وعملية التحديد الخاص بتنفيذه، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يستهلك طاقة كبيرة، وغيرها من الأمور الخاصة بتنفيذ هذا النظام.

وأوضح محمد صبرى، أنه عند تصميم برنامج للذكاء الاصطناعى، يجب أن يكون وفق خصائص محددة ووفق أهداف، متابعا: "إذا كنا نعمل على تنظيم برنامج ذكاء اصطناعى للسيارة يجب أن يكون متوافقا مع استهلاك الوقود أو يعتمد على البطاريات وغيرها من الخصائص".

ويعد منتدى شباب العالم منصة سنوية تعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.