ضبط 472 هارب من أحكام وتحرير 20 قضية تموينية بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان .

تضمنت الجهود ضبط 472 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان،حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 115 هاربا من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 18 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 263 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 75 محكوم عليهم في جنح المخالفات ، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط،تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية ، وشملت ضبط 3 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي ، وضبط 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية ،وضبط 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية خبز ناقص الوزن و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار ، و2 قضايا استخدام اسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها .