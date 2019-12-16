ضبط 20 طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمى فى كفر الشيخ

كما حررت الحملة محضر رقم 389 جنح أمن الدولة طوارئ مركز بيلا ضد" ج .ا. ا "صاحب معمل تصنيع جبن لحيازته 25 صفيحة جبن أبيض مدون عليها علامه تجاريه ملك الغير وغير مسجلة او مرخصة وعليه تم ضبط الكمية والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة ، وحررت المحضر 390جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا ضد "م. ا .ا "صاحب محل جزارة لمخالفته القوانين والقرارات لقيامه بالذبح خارج المجزر الحكومى .