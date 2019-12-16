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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:51 م
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ضبط 20 طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمى فى كفر الشيخ

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:53 م
ضبط 20 طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمى فى كفر الشيخ ملح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه تم شن حملة تموينية بإدارة تموين بيلا ، تمكنت من تحرير المحضر رقم 370/2019 جنح أمن دولة ضد مالك مصنع لتصنيع الجبن ، لحيازته 20 طنا لملح سياحات ، وغير صالح للاستخدام الآدمى، وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة فى شأنها.

كما حررت الحملة محضر رقم 389 جنح أمن الدولة طوارئ مركز  بيلا ضد" ج .ا. ا "صاحب معمل تصنيع جبن لحيازته 25 صفيحة جبن أبيض مدون عليها علامه تجاريه ملك الغير وغير مسجلة او مرخصة وعليه تم ضبط الكمية والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة ، وحررت المحضر 390جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا ضد "م. ا .ا "صاحب محل جزارة لمخالفته القوانين والقرارات لقيامه بالذبح خارج المجزر الحكومى .

 


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مجزر حكومي

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