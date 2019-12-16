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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:37 م
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صور.. "شباب القليوبية" تتابع أعمال تقييم مسابقة الفنون التشكيلية للطلائع

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:08 م
صور.. "شباب القليوبية" تتابع أعمال تقييم مسابقة الفنون التشكيلية للطلائع الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية – فريق المحافظات

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تابع الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الاثنين، تقييم مسابقة الفنون التشكيلية للطلائع على مستوى الادارات الفرعية وذلك لاختيار أفضل 30 طليع موهوب  بواقع 10 طلائع في كل مرحلة سنية ، وتصعيدهم للتنافس في المسابقة على مستوى الجمهورية.

وأشاد الصبروط بالأعمال الفنية المقدمة من طلائع المحافظة والتي بلغ عددها 100 عمل فنى قدمه 100 طليع على مستوى المحافظة، كما أشاد بالدور الذي يقوم به مشرفي الطلائع لثقل وتنمية المواهب الفنية لدى أبنائنا.

يقوم بالتقييم  ايهاب احمد عدروس  مدير الإدارة الفنية للثقافة،والدكتور رنا محسن عبد العزيز عضو الإدارة الفنية للثقافة ، تحت إشراف الأستاذ هاني جميل مدير إدارة الطلائع بالمديرية  .

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

شباب القليوبية تتابع أعمال تقييم مسابقة الفنون التشكيلية لطلائع المحافظة (2)
شباب القليوبية تتابع أعمال تقييم مسابقة الفنون التشكيلية لطلائع المحافظة 

 

شباب القليوبية تتابع أعمال تقييم مسابقة الفنون التشكيلية لطلائع المحافظة (3)
شباب القليوبية تتابع أعمال تقييم مسابقة الفنون التشكيلية لطلائع المحافظة

 

شباب القليوبية تتابع أعمال تقييم مسابقة الفنون التشكيلية لطلائع المحافظة (4)
شباب القليوبية تتابع أعمال تقييم مسابقة الفنون التشكيلية لطلائع المحافظة 

 

شباب القليوبية تتابع أعمال تقييم مسابقة الفنون التشكيلية لطلائع المحافظة (1)
شباب القليوبية تتابع أعمال تقييم مسابقة الفنون التشكيلية لطلائع المحافظة

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الشباب والرياضة

اخبار محافظة القليوبية

وزارة الرياضة

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