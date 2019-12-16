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صور.. تشغيل وحدة لمناظير العظام بمستشفى فاقوس النموذجى بالشرقية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:16 م
صور.. تشغيل وحدة لمناظير العظام بمستشفى فاقوس النموذجى بالشرقية الفريق الطبى
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، التشغيل التجريبى لوحدة مناظير العظام للمرة الأولى بمستشفى فاقوس النموذجى، ذلك تنفيذا الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتطوير الخدمات الطبية وإضافة تخصصات جديدة بمستشفيات الصحة.

وأكد الدكتور محمد الناجى الحيوان مدير المستشفى، أن الوحدة تعمل تحت إشراف الدكتور محمود عبده يوسف رئيس قسم العظام بالمستشفى، وتم إجراء عملية بمنظار الركبة لحالتين أحدهما يبلغ من العمر 21 عاما، والآخر 41 عاما حيث تم إزالة عظمة زائدة بالركبة، وإزالة كيس زلالى، قام بإجراء العمليات الدكتور محمد شلتوت، الدكتور صهيب الأمير أخصائى جراحه العظام بالمستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى، و الفريق الطبى من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة المشاركين فى هذا العمل على المجهود المبذول لصالح المرضى بالمحافظة .

 

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