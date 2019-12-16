صور..السيناتور ساندرز يواصل جولاته استعدادا لانتخابات الرئاسية بولاية آيوا

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

يواصل السيناتور بيرنى ساندرز الديمقراطى الأمريكى، تدشين حملته استعدادا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث قام بجولة فى قاعة ممتلئة بالحضور فى مدرسة كيوكوك بولاية آيوا الأمريكية، متعهدا بالقيام بإصلاحات سياسية فى الولايات المتحدة .

وأبرزت وكالة "رويترز" التجمع الحاشد ومؤيدى بيرنى ساندرز الذى يركز خلال حملاته الانتخابية على حياته الشخصية والصعوبات التى واجهها خلال فترة شبابه كأحد أبناء الطبقة العمالية، مما ساعده على رسم سياساته التقدمية.

وأشارت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، إلى أن ساندرز ينتهج استراتيجية جديدة تهدف إلى مساعدته فى التميز عن منافسيه من الديمقراطيين، وعلى الرئيس الحالى دونالد ترامب، حيث سلط الضوء أثناء حملته الانتخابية الأولى، والتى قام بتدشينها الشهر الماضى منذ دخوله انتخابات الحزب الديمقراطى التمهيدية، على الضغوط المالية التى واجهت أسرته فى فترة طفولته، مرورا برحلة أبيه من الفقر وصولا إلى انخراطه فى حركة الحقوق المدنية.



السيناتور بيرنى ساندرز المرشح الديمقراطى الأمريكى



السيناتور بيرنى ساندرز المرشح للانتخابات الأمريكية



السيناتور بيرنى ساندرز



المرشح للانتخابات الأمريكية



بيرنى ساندرز مرشح الانتخابات الأمريكية



جانب من لقاء ساندرز



حضور لقاء ساندرز



ساندرز يصافح أحد الحضور