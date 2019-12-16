سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. التعليم العالى تنظم ورشة عمل حول تطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:47 م
صور.. التعليم العالى تنظم ورشة عمل حول تطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء جانب من الورشة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العالى اليوم الاثنين، فعاليات ورشة عمل حول موازنة البرامج والأداءعلى مرحلتين، شملت المرحلة الأولى 14 جامعة بالجهات الموازنية التابعة لها وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كما شلمت المرحلة الثانية 13 جامعة بالجهات الموازنية التابعة لها ومجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للجامعات.
 
وانعقدت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وبرئاسة عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، وبحضور محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، ومسؤولى الجهات الموازنية التابعة للوزارة، وذلك بمقر الوزارة.
 
أكد الدكتور عمرو عدلى أن فعاليات هذه الورشة تهدف إلى تقييم المخصصات المالية للوزارة وإنجازاتها؛ تنفيذًا لأهداف خطة الدولة، وذلك بالتعاون مع وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .
 
ومن جانبه أكد محمد محمود أهمية هذه الورشة لمناقشتها نموذج تطبيق موازنة البرامج والأداء فى الوزارة مع مسؤولى الموازنة بالوزارة والجامعات المصرية وما يتبعها من جهات موازنية، وتوضيح آليات التسجيل فيه وفقاً لمنظومة وزارتى التخطيط والمالية، مشيراً إلى أهمية الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030 مع تقييم مؤشرات الأداء.
 
كما أشار رئيس قطاع التنمية والخدمات إلى أن الوزارة هى الجهة الحكومية الوحيدة فى الدولة التى يتبعها 66 جهة موازنية، مشيداً بأداء تلك الجهات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن وزارة المالية قامت باستحداث برنامج موازنات "البرامج والأداء" بهدف توحيد الأنشطة المتشابهة وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومى، حيث تعتمد على استمارة موحدة تحدد المسؤوليات فى ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، وتضمن التنفيذ الفعلى للبرامج على أرض الواقع؛ بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة التى ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.
 
جدير بالذكر أن تلك الورش تستهدف مسؤولى الجهات الموازنية التابعة للوزارة بالجامعات والجهات الموازنية التابعة لها والمجلس الأعلى للجامعات والجامعة المصرية اليابانية وأكاديمية السادات ومجمع اللغة العربية؛ بهدف التدريب على كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء فى ضوء ما ورد ببرنامج الحكومة ووفقًا لمنظومة وزارتى التخطيط والمالية .
 
IMG-20191216-WA0059
 
IMG-20191216-WA0057
 
IMG-20191216-WA0058

 


التعليم العالى

موازنة البرامج والأداء

خالد عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة