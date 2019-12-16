"صور.. أمانى الأولى بمسابقة "الإنشاد" وفاطمة فى "الغناء" بجامعة المنيا

كتب فريق المحافظات

حصلت الطالبة أمانى عبد الله بكلية التربية جامعة المنيا على المركز الأول فى مسابقة الإنشاد الدينى، وفى مسابقة الغناء فازت بالمركز الأول الطالبة فاطمة عيد بكلية الألسن.

وذلك بالمسابقة التى نظمها مكتب رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية "طالبات" بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وبحضور وإشراف الدكتور هانى العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة هناء عبد الحميد منسق الأنشطة الطلابية بالمدينة، والدكتورة سمية أحمد محروس، مديرة المدن الجامعية.

تأتى أنشطة المدن الجامعية ضمن خطة الجامعة التى وضعتها لتفعيل الأنشطة الطلابية للطلاب المُقيمين بالمدن، بما يتوافق مع روح الحياة الجامعية فى جميع المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية، التى تسهم فى إعدادهم إعدادً متكاملًا، وتُصقل وتنمى قدراتهم ومواهبهم.

قام بتحكيم المسابقة الدكتورة يسرا عبد الله، والدكتورة هيام توفيق بكلية التربية النوعية، كما أشرف عليها، نعمات حسنى مديرة المدينة الجامعية، وهناء على مديرة مكتب رعاية الطلاب، وعواطف أحمد، وسماح مرسي، وإحسان حمدى بمكتب رعاية الطلاب.