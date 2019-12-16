صحة القليوبية: عمليات جراحية بالمجان بمستشفى طوخ المركزى بعنوان "يوم فى حب مصر"

القليوبية إبراهيم سالم

أجري الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، زيارة لمستشفى طوخ المركزى، حيث تفقد سير العمل وتابع انتظام الأداء واطمأن على سلامة وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى.

وأكد "الطباخ"، أنه في إطار حرص وزارة الصحة على رفع العبء عن كاهل المواطن وخاصة الذي يحتاج إلى عملية جراحية، فقد عقد اجتماعا مع الهيئة الطبية بالمستشفى للإعداد ليوم عمل متميز لإجراء عدد من العملية الجراحية المتنوعة بالمجان دفعة واحدة تحت عنوان "في حب مصر" أسوة بمستشفى شبين القناطر المركزي التي كان لها السبق في هذا الحدث الكبير والذي تكرر مرتين في شهرين متتاليين.

ووجه وكيل الوزارة، مدير مستشفى طوخ المركزي لإنهاء كافة الترتيبات والتحضيرات اللازمة وتصنيف الحالات الموجودة في قائمة الانتظار في أقسام الجراحة العامة والعظام والمسالك البولية من حيث النوع لتحديد كافة الاحتياجات اللازمة من المستلزمات الطبية وخلافه حتى تستطيع مديرية الصحة توفيرها لضمان عدم تكبد المرضى أي أعباء مالية.